Аэропорт в Ницце эвакуировали из-за угрозы взрыва
Париж, 30 июня. Сотрудники правоохранительных органов Франции эвакуировали людей из аэропорта в Ницце. Об этом в пятницу сообщили французские СМИ.
Согласно предварительным данным, на территории аэропорта был обнаружен подозрительный предмет.
BREAKING: #Nice Airport on LOCKDOWN as cops swoop— Daily Star (@Daily_Star) June 30, 2017
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Напомним, ранее стало известно о том, что французские полицейские задержали под Парижем мужчину, который попытался протаранить толпу людей в районе мечети.