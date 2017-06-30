Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Акушер отправил в кому новорожденного младенца в Башкирии
Весь мир
Аэропорт в Ницце эвакуировали из-за угрозы взрыва
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аэропорт в Ницце эвакуировали из-за угрозы взрыва

    22:20  30 Июня 2017
    58

    Аэропорт в Ницце эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Париж, 30 июня. Сотрудники правоохранительных органов Франции эвакуировали людей из аэропорта в Ницце. Об этом в пятницу сообщили французские СМИ.

    Согласно предварительным данным, на территории аэропорта был обнаружен подозрительный предмет.

    Напомним, ранее стало известно о том, что французские полицейские задержали под Парижем мужчину, который попытался протаранить толпу людей в районе мечети.

    Автор: Алексей Громов
    #ницца
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    9735

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Лавров и Киссинджер обсудили перспективы отношений России и США

        20:25 30 Июня 2017 131
        Читать
        18:45
        Сегодня

        Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы
        18:33
        Сегодня

        Сирия стала ключевой темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана
        16:47
        Сегодня

        Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»
        16:18
        Сегодня

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1252

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1499

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8556

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2552

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2135
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        20:19   30 Июня 2017
        257
        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        17:11   30 Июня 2017
        507
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        438
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        265