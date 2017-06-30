Сбербанк рассматривает несколько предложений о покупке украинской «дочки»

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Москва, 30 июня. Сбербанк получил несколько выгодных предложений о продаже своего дочернего банка на Украине. Об этом рассказал источник в банковских кругах, знакомый с ходом переговоров.

Как пишет РИА Новости, сейчас идут переговоры с инвесторами.

В пятницу белорусский предприниматель Виктор Прокопеня заявил, что его инвестиционная компания VP Capital планирует купить белорусский Паритетбанк для приобретения им в дальнейшем «дочки» Сбербанка на Украине.

Как добавил источник, с тех пор Сбербанк получил много интересных предложений.