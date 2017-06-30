За разжигание ненависти в соцсетях в Германии будут штрафовать на 50 млн евро

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Берлин, 30 июня. Бундестаг ФРГ принял закон, устанавливающий высокие штрафы за недопустимый контент в социальных сетях. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что на администраторов социальных сетей возложена обязанность удалить сообщения противоправного характера до октября 2017 года. В противном случае им угрожает штраф до 50 миллионов евро. В частности, под запрет попали посты, разжигающие ненависть по национальному признаку.

Ранее Ангела Меркель разъяснила свою позицию об однополых браках в ФРГ.