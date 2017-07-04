Останки человеческого тела нашли в подмосковном мангале

В Избранное

Москва, 4 июля. Останки человеческого тела найдены в мангале на территории базы отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

По его сданным, страшную находку сделал сторож. Он почувствовал запах горелого и при обходе территории базы нашел в мангале рядом с одним из домиков обугленные части тела.

«Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале», — сообщил собеседник РИА Новости.

Подозреваемые в совершении преступления уже установлены. Известно, что они находились в состоянии опьянения в домике рядом с мангалом и спали.