Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Украина
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать
Украина
Глава МИД Украины назвал условия встречи «нормандской четверки»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава МИД Украины назвал условия встречи «нормандской четверки»

    22:07  30 Июня 2017
    105

    Глава МИД Украины назвал условия встречи «нормандской четверки»

    Киев, 30 июня. Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоится только в том случае, если будут решены два вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    «Это безопасность: то, что сейчас происходит, ну какое это прекращение огня? И второе — это освобождение заложников и политических заключенных», — подчеркнул дипломат.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль положительно высказался о «хлебном перемирии» в зоне военного конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    9821

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Лавров и Киссинджер обсудили перспективы отношений России и США

        20:25 30 Июня 2017 131
        Читать
        18:45
        Сегодня

        Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы
        18:33
        Сегодня

        Сирия стала ключевой темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана
        16:47
        Сегодня

        Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»
        16:18
        Сегодня

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1252

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1500

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8557

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2552

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2135
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        20:19   30 Июня 2017
        262
        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        17:11   30 Июня 2017
        508
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        440
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        265