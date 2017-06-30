Глава МИД Украины назвал условия встречи «нормандской четверки»

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Киев, 30 июня. Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоится только в том случае, если будут решены два вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Это безопасность: то, что сейчас происходит, ну какое это прекращение огня? И второе — это освобождение заложников и политических заключенных», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль положительно высказался о «хлебном перемирии» в зоне военного конфликта в Донбассе.