Переход на электронные паспорта транспортных средств продлен на год

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Москва, 30 июня. Переход на электронные паспорта транспортного средства в России будет завершен к 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

«Автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности будут осуществлять постепенный или единовременный переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС) в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сообщество официальных дилеров Евразийского экономического союза направило Минпромторгу РФ просьбу о переносе запуска электронных ПТС в России с 1 июля 2017 года на неопределенный срок, поскольку они не готовы к нововведениям по техническим причинам.