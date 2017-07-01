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Сирия итоги за сутки на 1 июля 6.00: новый удар Израиля в Кунейтре, ИГ потеряло все позиции в Алеппо
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    Сирия итоги за сутки на 1 июля 6.00: новый удар Израиля в Кунейтре, ИГ потеряло все позиции в Алеппо

    6:00  1 Июля 2017
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    Провинция Алеппо зачищена от ИГИЛ

    Сирия, 1 июля. Израиль нанес новый удар по опорным пунктам САА в Кунейтре. Террористы ИГ* сдали все свои позиции в провинции Алеппо. Газовое поле Арак полностью зачищено от террористов ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько зданий в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; наносили авиаудары по позициям ССА** в Даръа; понесли потери в живой силе в сражениях с ИГ на востоке Хамы; заняли КПП близ города Аль-Баас в Кунейтре; подверглись обстрелу со стороны Израиля.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло все позиции в Алеппо; полностью утратило газовое поле Арак; понесло потери в боях с САА в окрестностях Дейр эз-Зора; вело бои с «Тахрир Аш-Шам» в юго-западной части Даръа; лишилось ряда кварталов в западной части Мосула; напало на «Хашд Аш-Шааби» к югу от Мосула.

    Курды: вели бои с протурецкими радикалами в северной части провинции Алеппо; понесли потери в результате нападения ИГ в Ракке; получили партию боеприпасов от США.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Основные военные действия в провинции вновь происходили вокруг района Джобар, расположенного в Восточной Гуте Дамаска. Информационный портал Syria Newz передавал, что ВВС Сирии провели серию бомбардировок опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции на окраинах кварталов Джобар и Айн-Тарма. Согласно данным новостного агентства Al Manar News, в ходе сражений проправительственные отряды заняли несколько зданий в Айн-Тарме. Кроме того, десятки боевиков были уничтожены и получили ранения.

    Исламисты, как сообщал Twitter-канал (worldonalert), также открывали огонь из артиллерийских и ракетных установок по опорным пунктам союзников Сирийской арабской армии (САА). О потерях со стороны проасадовских войск до сих пор не сообщалось.

    У сирийско-ливанской границы в районе населенного пункта Эрсаль пятеро террористов-смертников активировали на себе пояса шахидов, в результате чего были убиты семь бойцов армии Ливана. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (sayed_ridha). Во второй половине дня ливанские военнослужащие произвели аресты в лагерях для беженцев, задержав около 300 подозреваемых в связях с ИГ.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В минувшие сутки продолжились столкновения между «демократическими силами»**** (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА) на севере провинции Алеппо. Бои разворачивались в районе города Мари, а также недалеко от населенных пунктов Айн Дакна и Аль-Хасъя. Турецкие войска открывали огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от деревни Аль-Самука.

    Ливанское информационное агентство Al Masdar News сообщало о готовящемся крупномасштабном наступлении боевиков вооруженной оппозиции и турецких войск на город Африн, находящийся под контролем Сирийской демократической армии (SDF). Далее союзники попытаются продвинуться к провинции Идлиб, чтобы объединить силы с радикалами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам».

    Не так давно Турция направила на север Алеппо десятки танков и вооружение для исламистов «свободной армии». Согласно турецкому военному источнику, в скором времени протурецкие исламисты нападут на города Мараназ, Тель Рифаат и Африн.

    Между тем бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) и элитных подразделений САА «Тигры» соединились у перекрестка Закия на магистрали Ресафа — Итрия, замкнув кольцо вокруг отрядов «Исламского государства»* на юге провинции Алеппо, после чего террористы ИГ сдали все свои позиции. Об этом сообщал военный источник в Twitter (sayed_ridha).

    Беженцы в деревнях региона получили гуманитарную помощь от Российского Центра по примирению враждующих сторон. Сообщается, что жителям раздали продовольствие и медикаменты.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Военные источники информагентства AMN опровергли информацию об освобождении населенного пункта Хумайма в юго-восточной части провинции. Бои в окрестностях города происходят до сих пор.

    Военный источник в социальной сети Twitter (md.press.news) сообщал о том, что проправительственные шиитские ополченцы полностью зачистили от террористов «Исламского государства» газовое поле Арак.

    Информация о том, что американские войска вместе с боевиками Сирийской свободной армии (ССА) покинут район КПП «Ат-Танф» и перейдут в провинцию Хасака, не подтвердилась.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Противостояние между отрядами «Исламского государства» и правительственными войсками в Дейр эз-Зоре продолжилось. Столкновения фиксировались на окраинах района Аль-Хувейка и населенного пункта Аль-Беглия, расположенного к западу от административного центра провинции, а также вблизи квартала Аль-Панорама, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (Newsjorf). Согласно данным Twitter-канала (herelattakiasy), в ходе боев солдаты Сирийской арабской армии (САА) нейтрализовали 11 террористов.

    Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под авиаударами коалиционной авиации в городе Аль-Маядин погибли 42 заключенных, ни один из которых не был боевиком ИГ. Информагентство Al Masdar News передает, что террористы были осведомлены о бомбардировках ВВС коалиции и намеренно подставили под удар гражданских лиц.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Несколько авианалетов было проведено сирийскими ВВС в предместьях административного центра провинции. Военные самолеты наносили точечные удары по штаб квартирам и фортификационным сооружениям боевиков близ населенных пунктов Мзериб, Гараз и Аль-Нуайма, а также на окраинах районов Аль-Лажат и Аль-Ашари, сообщал местный источник в социальной сети Twitter (shahid_daraa). Сведения о потерях исламистов все еще формируются.

    Вновь отмечались столкновения между террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», и радикалами антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам». Согласно сведениям, опубликованным Twitter-каналом (ivdufowjx), боевики ИГ повредили танк исламистов вооруженной оппозиции недалеко от города  Хейт на юго-западе региона.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Сирийская демократическая армия (SDF) понесла потери в живой силе в результате атаки со стороны радикалов «Исламского государства» штаб-квартиры курдов в населенном пункте Аль-Мансура на западе столице провинции, передавал новостной портал Al Manar News. Кроме того, информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГ, сообщало, что террористам удалось убить около 40 солдат SDF. Тем не менее данная информация подтверждена не была. Фиксировались бои в районе Аль-Батани.

    Курдские формирования поучили очередную партию вооружения и боеприпасов США в преддверии нового рывка в направлении центра города. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На протяжении дня к востоку от ключевого города Саламия происходили вооруженные столкновения между Национальными силами обороны****** (NDF) и проправительственным ополчением с одной стороны и радикалами «Исламского государства» с другой. Наиболее ожесточенные бои прошли к северу от ТЭС «Саръян», а также близ деревни Абу Аль-Алая, передавал Twitter-канал (cclllil). «Аль-Амак» передавало, что 22 бойца армии САР были убиты в ходе противостояния. Однако данные сведения подтверждения не получили. Наступление в направлении города Акербат началось после того, как в регион было переброшено подкрепление проасадовских подразделений.

    Кроме того, возобновилось противостояние между различными формированиями вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) в северной части провинции. Стороны вели взаимные перестрелки в районе городов Аль-Латамина и Талбиса, в результате чего ранения получили семь боевиков, передавал информационный портал Iraq Sunah News.

    Провинция Кунейтра

    Карта военных действий — Кунейтра

    В районе Голанских высот исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам» вновь попытались атаковать опорные пункты правительственных воск и их союзников недалеко от города Аль-Баас. Тем не менее нападение радикалов было отражено. Кроме того, боевики потеряли КПП близ города, передавало новостное агентство Al Masdar News.

    Во второй половине дня Израиль нанес новый удар по укрепрайонам сирийской армии в ответ на случайно выпущенный снаряд со стороны Сирии, приземлившийся в пустынной местности. Сирийская арабская армия потеряла танк и минометы.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Иракские вооруженные силы отбили у террористов «Исламского государства» руины мечети Аль-Нури, которая была разрушена в результате бомбардировки международной коалиции, а также кварталы Шаарина, Наби Гиргис и Абд-Хуб в Старом городе в западной части Мосула, сообщал военный источник в Twitter (Radiorisaala). Создавая безопасные коридоры, правительственные войска смогли эвакуировать десятки гражданских лиц, включая женщин и детей.

    Силы народной мобилизации «Хашд Аш-Шааби» подверглись нападению со стороны террористов ИГ недалеко от города Ширкат южнее Мосула, передавал Twitter-канал (humamthearab). О потерях ополченцев не сообщалось.

    Очередной теракт произошел в Багдаде. Бомба была заложена на окраине дороги близ городского рынка, сообщало агентство новостей Al Sumaria News. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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