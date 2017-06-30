Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ-2017
Москва, 30 июня. По результатам единых государственных экзаменов в России 300 баллов получил 21 человек. О новом рекорде сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Чиновник пояснил, что детям удалось набрать максимальное количество баллов (100) сразу по трем дисциплинам. Кроме того, вдвое сократилось число детей, которым не удалось преодолеть минимальный порог ЕГЭ, — отметил Кравцов.
Ранее сообщалось о положительной динамике результатов ЕГЭ по русскому языку и математике среди российских учеников.