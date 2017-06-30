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Сирия, 30 июня. Ливанская армия произвела аресты в лагерях для беженцев недалеко от границы с Сирией. Террористы ИГ* сдали все позиции в провинции Алеппо. ВС Ирака освободили несколько кварталов в Старом городе в Западном Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировки укрепрайонов боевиков ССА** недалеко от границы с Иорданией к югу от Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; подверглись обстрелам со стороны Израиля.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): покинуло территории провинции Алеппо; потеряло ряд позиций в районе Старый город в западной части Мосула; казнило нескольких боевиков, которые отказались подчиняться новому лидеру ИГ в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала неизвестного боевика который пытался установить СВУ в городе Дарат Изза к северо-западу от Алеппо; понесла потери в живой силе в результате воздушной атаки ВКС РФ и ВВС Сирии в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Проасадовские войска и САА активизировали наступление в районе Айн-Тарма на восточных окраинах Дамаска. Ранее подразделения союзников отбили у исламистов десятки зданий и перекресток на шоссе M5. Напомним, проправительственные силы пытаются изолировать район Джобар от анклава вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Между тем сирийские военные самолеты продолжают проводить бомбардировки укрепленных пунктов радикалов на окраине Джобара, передает информационное агентство Masar Press Net.

После утреннего нападения смертников у населенного пункта Эрсаль ливанская армия произвела аресты в двух крупных лагерях для беженцев недалеко от границы с Сирией. По подозрению в связях с «Исламским государством»* и коалицией «Тахрир Аш-Шам» были задержаны порядка 300 человек. Десять боевиков были уничтожены при попытке открыть огонь по солдатам армии Ливана. Кроме того, несколько террористов-смертников ИГИЛ активировали на себе пояса шахидов, ранив около 30 бойцов ливанских правительственных войск, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что террористы ИГИЛ сдали все свои позиции в провинции Алеппо. Операция по зачистке территорий региона продолжалась с 17 января текущего года. По данным местного информационного портала Khaberni News, отряды ИГ покинули 17 населенных пунктов в южной части Алеппо. Напомним, ранее подразделения Национальных сил обороны****** (NDF) и спецотряд «Тигры» полностью окружили боевиков ИГ на равнинах Ханассера, в результате чего у ИГ не было иного выбора, кроме как добровольно эвакуироваться из региона.

Исламисты Сирийской свободной армии (ССА) в городе Дарат Изза, находящемся под контролем боевиков ССА, арестовали неизвестного боевика который пытался установить взрывное устройство возле мечети Аль-Мухсенин во время пятничного намаза, передает информационный портал Syria Newz. Предполагается, что задержанный принадлежит к числу террористов ИГ. Город располагается недалеко от провинции Идлиб, в которой, согласно данным информагентства ИГИЛ «Аль-Амак», действуют более ста «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ в районе военной базы 137-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) в административном центре провинции. Об этом сообщает новостное агентство Syria Newz. О нанесенном радикалам уроне не сообщается. Напомним, в столицу региона постепенно прибывают отряды ИГ из почти освобожденного Мосула и из Ракки. Лидеры ИГ намереваются создать в Дейр эз-Зоре свою новую неофициальную столицу. Тем не менее пока занять позиции правительственных войск террористам не удается.

Провинция Даръа

Военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии провели бомбардировки укрепрайонов боевиков Сирийской свободной армии (ССА) недалеко от границы с Иорданией к югу от административного центра провинции. Информагентство Jn News сообщает, что в результате авианалета было ликвидировано как минимум пять исламистов, а также несколько оборонительных сооружений радикалов.

Сирийские вертолеты тем временем сбросили 52 взрывоопасных бочки на укрепленные пункты боевиков в районе Даръа Аль-Балад, а также вблизи пограничного поста «Нассиб», передает военный источник в сети Twitter (jawalsaudi).

Провинция Кунейтра

Израильская артиллерия открыла огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот после того, как снаряд правительственных войск случайно попал на территорию, находящуюся под контролем Израиля. Командование САА утверждает, что удар не был направлен в сторону израильских позиций. Целью были опорные пункты «Тахрир Аш-Шам». К тому же, снаряд САА упал в пустынной местности, не причинив никому вреда, в то время как в результате обстрела со стороны израильских военнослужащих были уничтожены танк и минометы. Это уже пятое нападение Израиля в провинции Кунейтра за последние восемь дней.

Ирак

Иракские вооруженные силы освободили еще ряд позиций в последнем оставшемся в оккупации районе Старый город в Западном Мосуле. Новостное агентство Iraqi News передает, что правительственные войска в рамках контртеррористической операции отбили у боевиков «Исламского государства» рынок, а также кварталы Шаарина, Наби Гиргис и Абд-Хуб. Ранее бойцы иракской армии также вернули район Аль-Фарук. Командование вооруженных сил Ирака заявляет, что Мосул будет полностью освобожден в течение нескольких дней. В Старом городе еще остается порядка 200-300 боевиков ИГ.

Террористы ИГИЛ казнили ряд своих боевиков в районе Аль-Мтебижа. Согласно данным информагентства Al Sumaria News , радикалы отказались подчиняться новому лидеру ИГИЛ в регионе.

Бойцы ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили атаку радикалов ИГИЛ к северу от контрольно-пропускного пункта «Аль-Валид» в провинции Аль-Анбар. Информационный портал Al Sumaria News передает, что несколько боевиков ИГ были уничтожены в ходе ожесточенных боев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)