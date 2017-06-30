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Сирия новости 30 июня 22.30: ИГ покинуло Алеппо, ВС Ирака заняли ряд кварталов в Западном Мосуле
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    Сирия новости 30 июня 22.30: ИГ покинуло Алеппо, ВС Ирака заняли ряд кварталов в Западном Мосуле

    22:30  30 Июня 2017
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    ИГ покинуло Алеппо

    Сирия, 30 июня. Ливанская армия произвела аресты в лагерях для беженцев недалеко от границы с Сирией. Террористы ИГ* сдали все позиции в провинции Алеппо. ВС Ирака освободили несколько кварталов в Старом городе в Западном Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели бомбардировки укрепрайонов боевиков ССА** недалеко от границы с Иорданией к югу от Даръа.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; подверглись обстрелам со стороны Израиля.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): покинуло территории провинции Алеппо; потеряло ряд позиций в районе Старый город в западной части Мосула; казнило нескольких боевиков, которые отказались подчиняться новому лидеру ИГ в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): арестовала неизвестного боевика который пытался установить СВУ в городе Дарат Изза к северо-западу от Алеппо; понесла потери в живой силе в результате воздушной атаки ВКС РФ и ВВС Сирии в провинции Даръа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Проасадовские войска и САА активизировали наступление в районе Айн-Тарма на восточных окраинах Дамаска. Ранее подразделения союзников отбили у исламистов десятки зданий и перекресток на шоссе M5. Напомним, проправительственные силы пытаются изолировать район Джобар от анклава вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Между тем сирийские военные самолеты продолжают проводить бомбардировки укрепленных пунктов радикалов на окраине Джобара, передает информационное агентство Masar Press Net.

    После утреннего нападения смертников у населенного пункта Эрсаль  ливанская армия произвела аресты в двух крупных лагерях для беженцев недалеко от границы с Сирией. По подозрению в  связях с «Исламским государством»* и коалицией «Тахрир Аш-Шам» были задержаны порядка 300 человек. Десять боевиков были уничтожены при попытке открыть огонь по солдатам армии Ливана.  Кроме того, несколько террористов-смертников ИГИЛ активировали на себе пояса шахидов, ранив около 30 бойцов ливанских правительственных войск, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что террористы ИГИЛ сдали все свои позиции в провинции Алеппо. Операция по зачистке территорий региона продолжалась с 17 января текущего года. По данным местного информационного портала Khaberni News, отряды ИГ покинули 17 населенных пунктов в южной части Алеппо. Напомним, ранее подразделения Национальных сил обороны****** (NDF) и спецотряд «Тигры» полностью окружили боевиков ИГ на равнинах Ханассера, в результате чего у ИГ не было иного выбора, кроме как добровольно эвакуироваться из региона.

    Исламисты Сирийской свободной армии (ССА) в городе Дарат Изза, находящемся под контролем боевиков ССА, арестовали неизвестного боевика который пытался установить взрывное устройство возле мечети Аль-Мухсенин во время пятничного намаза, передает информационный портал Syria Newz. Предполагается, что задержанный принадлежит к числу террористов ИГ. Город располагается недалеко от провинции Идлиб, в которой, согласно данным информагентства ИГИЛ «Аль-Амак», действуют более ста «спящих ячеек» «Исламского государства».

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ в районе военной базы 137-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) в административном центре провинции. Об этом сообщает новостное агентство Syria Newz. О нанесенном радикалам  уроне не сообщается. Напомним, в столицу региона постепенно прибывают отряды ИГ из почти освобожденного Мосула и из Ракки. Лидеры ИГ намереваются создать в Дейр эз-Зоре свою новую неофициальную столицу. Тем не менее пока занять позиции правительственных войск террористам не удается.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии провели бомбардировки укрепрайонов боевиков Сирийской свободной армии (ССА) недалеко от границы с Иорданией к югу от административного центра провинции. Информагентство Jn News сообщает, что в результате авианалета было ликвидировано как минимум пять исламистов, а также несколько оборонительных сооружений радикалов.

    Сирийские вертолеты тем временем сбросили 52 взрывоопасных бочки на укрепленные пункты боевиков в районе Даръа Аль-Балад, а также вблизи пограничного поста «Нассиб», передает военный источник в сети Twitter (jawalsaudi).

    Провинция Кунейтра

    Карта военных действий — Кунейтра

    Израильская артиллерия открыла огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот после того, как снаряд правительственных войск случайно попал на территорию, находящуюся под контролем Израиля. Командование САА утверждает, что удар не был направлен в сторону израильских позиций. Целью были опорные пункты «Тахрир Аш-Шам». К тому же, снаряд САА упал в пустынной местности, не причинив никому вреда, в то время как в результате обстрела со стороны израильских военнослужащих были уничтожены танк и минометы. Это уже пятое нападение Израиля в провинции Кунейтра за последние восемь дней.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Иракские вооруженные силы освободили еще ряд позиций в последнем оставшемся в оккупации районе Старый город в Западном Мосуле. Новостное агентство Iraqi News передает, что правительственные войска в рамках контртеррористической операции отбили у боевиков «Исламского государства» рынок, а также кварталы Шаарина, Наби Гиргис и Абд-Хуб. Ранее бойцы иракской армии также вернули район Аль-Фарук. Командование вооруженных сил Ирака заявляет, что Мосул будет полностью освобожден в течение нескольких дней.  В Старом городе еще остается порядка 200-300 боевиков ИГ.

    Террористы ИГИЛ казнили ряд своих боевиков в районе Аль-Мтебижа. Согласно данным информагентства  Al Sumaria News , радикалы отказались подчиняться новому лидеру ИГИЛ в регионе.

    Бойцы ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили атаку радикалов ИГИЛ к северу от контрольно-пропускного пункта «Аль-Валид» в провинции Аль-Анбар. Информационный портал Al Sumaria News передает, что несколько боевиков ИГ были уничтожены в ходе ожесточенных боев.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Автор: Тимур Румянцев
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