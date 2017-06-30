В ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали шесть человек

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Москва, 30 июня. В результате столкновения рейсового автобуса, цементовоза и легкового автомобиля на автомобильной дороге А-108 в Московской области по предварительной информации пострадали шесть человек. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Уточняется, что столкновение произошло на пятом километре Симферопольско-Брестского направления. К настоящему моменту движение транспортных средств на данном участке затруднено. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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