Молдавия не будет выдавать Тирасполю сбежавшего экс-президента Приднестровья

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Кишинев, 30 июня. Молдавская сторона не планирует выдавать бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука, который стал фигурантом пяти уголовных дел. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Молдавии Георге Бэлан.

«Между МВД Молдовы и профильным ведомством в Приднестровье во время правления президента Владимира Воронина было соглашение, но оно аннулировано», — объяснил политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Евгений Шевчук обвиняется в Приднестровье в коррупции.