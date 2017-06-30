Более 27 тыс. жителей центральных регионов РФ остались без электричества из-за стихии
Москва, 30 июня. Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 27,35 тысячи жителей Москвы, Московской, Тульской, Калужской областях центрального федерального округа. Такая информация приводится в сообщении министерства энергетики России.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.
В пятницу Москву и Московскую область охватил сильнейший ураган. Ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду прошел в разных районах российской столицы. Местами шел крупный град.