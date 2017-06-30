Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi для iPhone и Android

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Москва, 30 июня. Социальная сеть Facebook приступила к внедрению функции поиска ближайшей точки Wi-Fi для операционных систем iPhone и Android. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители Facebook отмечают, что данная опция в тестовом режиме уже проверялась в некоторых странах. Новая возможность особенно актуальна для территорий с затрудненным доступом к Всемирной сети, — утверждается в сообщении Facebook.

Ранее в Госдуме выразили мнение, что запрет социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» был предпринят киевскими властями к выгоде Facebook.