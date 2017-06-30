В Москве выпало до половины месячной нормы осадков 30 июня

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Москва, 30 июня. В пятницу на территории российской столицы выпало до половины месячной нормы осадков. Об этом журналистам сообщили представители Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области.

«В разных округах Москвы выпало от 18 до 37 миллиметров», — отметили синоптики в интервью РИА Новости.

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Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники Московской железной дороги перешли на усиленный режим работы в связи со сложными погодными условиями.