Глава СК дал ряд поручений по вопросам, прозвучавшим на прямой линии с Путиным

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Москва, 30 июня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел рабочее совещание в Сочи, в ходе которого дал ряд поручений по вопросам, прозвучавшим во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета РФ заслушал доклады о проделанной работе по вопросам, относящимся к компетенции СК России, прозвучавшим во время прямой линии с президентом Российской Федерации 15 июня 2017 года», — пояснила она.

Кроме того, глава СК РФ заслушал доклады о ходе расследования резонансных уголовных дел, которые в настоящее время находятся в производстве ведомства.