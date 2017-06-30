«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за урагана в Москве
Москва, 30 июня. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов в Москве. Коррективы вызваны сложными погодными условиями.
Сообщается о задержке 120 рейсов в Москве. Еще семь были отменены. Больше всего задержанных рейсов в аэропорту «Шереметьево» — 66. 52 рейса задержаны в «Домодедово», и еще один — во «Внуково». К настоящему моменту нет информации по аэропорту «Жуковский».
Ранее синоптики анонсировали жаркую погоду на выходных в российской столице.