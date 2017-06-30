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Политика
Новое правительство Сербии не будет вводить антироссийские санкции
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    Новое правительство Сербии не будет вводить антироссийские санкции

    21:26  30 Июня 2017
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    Новое правительство Сербии не будет вводить антироссийские санкции

    Белград, 30 июня. Новое сербское правительство не собирается вводить антироссийские санкции. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

    «Это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции против России. Мы постараемся проводить сбалансированную внешнюю политику», — подчеркнула сербский политик.

    Напомним, ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин указал на то, что Москва продолжит сотрудничать с Белградом.

    Автор: Алексей Громов
    #сербия #рф
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    9821

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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