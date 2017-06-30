Новое правительство Сербии не будет вводить антироссийские санкции
Белград, 30 июня. Новое сербское правительство не собирается вводить антироссийские санкции. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
«Это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции против России. Мы постараемся проводить сбалансированную внешнюю политику», — подчеркнула сербский политик.
Напомним, ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин указал на то, что Москва продолжит сотрудничать с Белградом.