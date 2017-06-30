Генпрокуратура Украины выдвинула новые подозрения Януковичу по делу «майдана»

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Киев, 30 июня. Департамент специальных расследований генпрокуратуры Украины выдвинул новые подозрения экс-президенту Виктору Януковичу, а также ряду бывших высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокуратура подозревает Януковича, а также бывшего главу СБУ Александра Якименко и экс-главу МВД Виталия Захарченко в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Кроме того, экс-чиновники подозреваются в организации и совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против «активистов майдана».