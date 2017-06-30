Гроза вражеских подлодок в Тихом океане : корвет «Гремящий» спустили на воду в Питере. ФАН-ТВ

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На судостроительном заводе «Северная верфь» покинул стены эллинга и теперь готовится к испытаниям новый корабль из числа тех, коим предстоит служить в составе Военно-морского флота РФ. Корвет с грозным именем «Гремящий» был успешно спущен на воду. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на церемонии.

Отметим, что этот корабль – настоящий боевой корвет, оснащенный самым современным вооружением. Вести, в случае необходимости, бой на большой воде, уничтожать вражеские суда и подводные лодки – это его прямое назначение. Впрочем, ряды ВМФ судно сможет пополнить не ранее следующего года, когда пройдет полный цикл испытаний. Кроме того, остаются последние штрихи в работе судостроителей. Именно к ним со словами благодарности обратился Александр Шляхтенко, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»):

– Уважаемые друзья, дорогие коллеги! От имени всех алмазовцев разрешите вас поздравить с первым в нашей жизни профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Этот праздник мы отмечаем прекрасным подарком нашему Военно-морскому флоту.

Отметим, что судостроительные заводы Северной столицы сейчас активно наращивают производственные мощности. Доказательство тому – объем готовящихся проектов, которые в настоящее время находятся на разных этапах строительства.

– В Петербурге сейчас рекордное число судов, которые строятся, – 39 единиц! Это действительно огромный потенциал, который очень нужен нашей стране, – заявил Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Разумеется, на церемонии спуска на воду боевого корвета присутствовали и действующие военные отечественного флота. Гордость за новый облик ВМФ выразил глава Управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников:

– Не так давно мы с вами собирались и производили спуск судна связи «Иван Хурс». А сегодня мы с вами попытаемся спустить на воду этого красавца. Посмотрите! Боевой корабль, с новейшими комплексами вооружения.

Принимать же корвет выпала честь морскому офицеру Олегу Потапову и экипажу, уже назначенному в его подчинение. Местом прохождения службы для команды «Гремящего» станет Тихий океан. Командир корабля о предстоящих морских походах высказался лаконично, но гордо:

– Для меня большая честь быть первым командиром этого современного корабля. В нем сосредоточены все на сегодняшний день достижения в науке, кораблестроении и вооружении. Уверен, что этот корабль будет надежным инструментом в решении задач по укреплению обороноспособности нашей родины, – сказал Олег Потапов.

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Чем же уникален «Гремящий», и что отличает его от предшествующих кораблей того же класса, корреспондентам рассказал начальник Управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников.

– В первую очередь, он отличается энергетическим комплексом. Это импортозамещение, это новая энергетическая установка, которая даст кораблю более высокие мореходные качества, большую скорость. И, самое главное, это российское производство, – подчеркнуто объясняет капитан первого ранга. – Второе отличие – многофункциональный радиолокационный комплекс. К нему применены новые подходы в радиолокации, это действительно современный комплекс, который будет обладать современными характеристиками. А также обновлен состав вооружения, о котором мы узнаем чуть позже, когда корабль выйдет на испытание.

Добавим, что «Гремящим» в истории российского флота был назван уже не один корабль. Такое наречение для боевых судов стало своеобразной традицией. По традиции же корвет освятили, а о борт разбили бутылку шампанского. Однако без троекратного «ура» церемонию полноценной считать никак нельзя, в этом был уверен особый гость. Владимир Доброскоченко, вице-адмирал в отставке – очень опытный военный мореплаватель, долгое время являвшийся заместителем командующего Северным флотом – завершил мероприятие пламенным спичем:

– Примите самые искренние поздравления по случаю спуска очередного боевого корабля. Для каждого командира корабля, носившего имя «Гремящий», этот корабль остается дорогим до деревянного бушлата! Благодарность корабелам за постройку такого замечательного корабля. Всем всего самого доброго и наилучшего. А для этого замечательного корабля всегда – свежего попутного ветра жизни, никогда не встречать подводных рифов, и семи футов чистой воды под килем. Честь имею. Ура!

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