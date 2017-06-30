Подавший в отставку после жалобы Путину главный врач передумал увольняться
Москва, 30 июня. Главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев передумал увольняться. Об этом журналистам сообщил сам нейрохирург.
Напомним, в рамках прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла 15 июня, онкобольная Дарья Старикова пожаловалась на проблемы в больнице. В результате Ширяев написал заявление об увольнении.
Однако специалиста поддержали местные жители.
«Не хочу подводить коллег, которые со мной работают. Кроме того, я не ожидал такой поддержки от людей», — цитирует его слова РИА Новости.