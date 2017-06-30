Путин поздравил лауреатов «Радиомании»

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Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимый вклад Российской академии радио (РАР) в укрепление индустрии. Об этом говорится в направленном российским лидером приветствии гостям, организаторам и участникам 16-й церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания «Радиомания».

Как говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что за прошедшие годы РАР внесла значимый вклад в приумножение лучших традиций отечественного радиовещания, консолидацию профессионального сообщества, а также заслужила высокую репутацию.

«Вы многое делаете для укрепления кадрового потенциала столичных и региональных радиокомпаний, совершенствования конструктивного взаимодействия участников объединения с органами государственной власти», — заключил глава государства.

Напомним, ранее президент России поздравил Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквандо, который проходит в южнокорейском городе Муджу