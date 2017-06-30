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Киев, 30 июня. Боевики неонацистского вооруженного формирования «Айдар», которые вторую неделю устраивают в Киеве митинги из-за уголовного преследования их бывшего командира Сергея Мельничука, усиленно подчищают в социальных сетях всю дискредитирующую их информацию.

По словам одного из боевиков «Айдара», им рекомендовано носить гражданскую одежду и не вступать в конфликты с окружающими. Кроме того, среди националистов прошел слух, что власти Украины приняли решение о зачистке боевиков добровольческих батальонов после консультаций с западными кураторами. В ближайшее время ожидаются аресты и судебные процессы в отношении самых активных украинских националистов.

В рядах «Айдара» царит паника, украинские активисты и волонтеры призывают поддержать протесты националистов у здания Администрации президента Украины. При этом украинские СМИ не освещают протесты боевиков «Айдара», что является тревожным сигналом для всех националистов.