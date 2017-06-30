Шульгин указал на нестыковки в докладе ОЗХО по Хан-Шейхуну

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Москва, 30 июня. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации в сирийском Хан-Шейхуне оставляет без ответа ряд важных вопросов. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, на кадрах из Хан-Шейхуна медики работали без защитного снаряжения. «Мы спрашивали, как такое может быть, что доктора работали в таких условиях без какого-либо защитного снаряжения и не подверглись заражению. Когда доклад вышел, в нем не оказалось ответа на этот вопрос», — заявил Шульгин.

Он подчеркнул, что заключения доклада основаны на сомнительных данных, полученных от различных групп сирийской оппозиции и НПО, в том числе «белых касок».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пытается добиться отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский Хан-Шейхун, где, по заявлению Запада, ВС Сирии якобы применяли химоружие, для проведения тщательного и объективного расследования.