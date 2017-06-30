В России стартовали продажи Toyota RAV4 в версии Adventure

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Москва, 30 июня. На территории Российской Федерации стартовали продажи специальной версии Toyota RAV4 Adventure. Об этом в пятницу рассказали официальные представители российского офиса компании.

Кроссовер получил пластиковые расширители колесных арок, а также мультимедийную систему на базе Android. Версия автомобиля с двухлитровым двигателем будет стоить 1,7 миллиона рублей. За вариант с 2,5-литровым двигателем придется отдать 1,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что в США стартовало производство обновленных автомобилей Toyota Camry.