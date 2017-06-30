Трамп объявил о лопнувшем терпении США в отношении КНДР

В Избранное

Вашингтон, 30 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что эра «стратегического терпения» Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи закончилась.

Так, говоря о ядерно-ракетной проблеме КНДР, американский лидер подчеркнул, что «это терпение, откровенно говоря, иссякло». По его словам, чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна, США приступают к реализации «спектра мер в областях дипломатии, безопасности и экономики».

Трамп призвал государства мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР, чтобы «защитить граждан США и союзников Вашингтона от Северной Кореи».

Напомним, накануне Минфин США сообщил о том, что китайская компания и два гражданина КНР попали в список санкций по КНДР.