МВД России предлагает заселять мигрантами Дальний Восток

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Москва, 30 июня. Министерство внутренних дел РФ разработало новую концепцию миграционной политики на 2018–2020 год, согласно которой мигрантов предлагается стимулировать на проживание на Дальнем Востоке.

В ведомстве предложили выдавать приезжим временные разрешения в тех регионах, где есть необходимая инфраструктура и востребована их профессия. Для этого потребуется создание механизма, регулирующего их количество.

Таким образом МВД рассчитывает обеспечить безопасность и и комфорт населения, а также демографическое и социально-экономическое развитие России, сообщает Ридус.