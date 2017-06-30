МВД России предлагает заселять мигрантами Дальний Восток
Москва, 30 июня. Министерство внутренних дел РФ разработало новую концепцию миграционной политики на 2018–2020 год, согласно которой мигрантов предлагается стимулировать на проживание на Дальнем Востоке.
В ведомстве предложили выдавать приезжим временные разрешения в тех регионах, где есть необходимая инфраструктура и востребована их профессия. Для этого потребуется создание механизма, регулирующего их количество.
Таким образом МВД рассчитывает обеспечить безопасность и и комфорт населения, а также демографическое и социально-экономическое развитие России, сообщает Ридус.