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МВД России предлагает заселять мигрантами Дальний Восток
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    МВД России предлагает заселять мигрантами Дальний Восток

    21:51  30 Июня 2017
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    МВД России предлагает заселять мигрантами Дальний Восток

    Москва, 30 июня. Министерство внутренних дел РФ разработало новую концепцию миграционной политики на 2018–2020 год, согласно которой мигрантов предлагается стимулировать на проживание на Дальнем Востоке.

    В ведомстве предложили выдавать приезжим временные разрешения в тех регионах, где есть необходимая инфраструктура и востребована их профессия. Для этого потребуется создание механизма, регулирующего их количество.

    Таким образом МВД рассчитывает обеспечить безопасность и и комфорт населения, а также демографическое и социально-экономическое развитие России, сообщает Ридус.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мигранты #мвд #дальний восток
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    9735

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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