Отменить войну с ИГИЛ или разодрать Сирию: сможет ли конгресс связать Трампу руки новым законом

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену за отмену резолюции 2001 года, которая служит юридическим основанием для ввода властями США военных в любую страну под предлогом борьбы с международным терроризмом. Если документ поддержат обе палаты конгресса, то решающая роль будет за президентом США Дональдом Трампом.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академия Военных Наук Сергей Судаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что президент Трамп вряд ли откажется оставить своих граждан без защиты, а интересы в Сирии — не удовлетворенными.

«Отменить этот закон 2001 года можно, но сейчас на этот счет нет единого согласия между республиканцами и демократами. Дональд Трамп четко понимает, что по закону 2001 года, который был принят после терактов, он имеет полное право защищать интересы США, внедряясь в любую суверенную страну на основании того, что государство якобы является террористической угрозой для Америки», — комментирует для ФАН Сергей Судаков.

Резолюцию 2001 года приняли вскоре после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Небезызвестная Барбара Ли — конгрессмен-демократ из Калифорнии — сомневается в обоснованности ввода американских вооруженных сил на территорию других стран и давно пытается добиться отмены этого документа. Однако до сих пор ее инициативы отклонялись — республиканцы традиционно голосовали против. На вчерашнем голосовании позицию Ли все же поддержкали несколько кллег из Республиканкой партии США.

«Мы ведем войну против врага, которого прежде не было, и в таком месте, где не США предполагали воевать, — цитирует CNN слова конгрессмена Тома Коула. — Не могу себе представить, как может все это покрывать резолюция, принятая 16 лет назад».

Сама же Ли добавила, что если у резолюции не будет ограничений по сроку давности, то президент сможет «вести войну бесконечно». А это значит, что Сирия — далеко не последняя страна, в которую американское правительство наглым образом введет свои войска.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп слишком много выступал категорически против того, чтобы США вмешивались в дела других государств. Однако сейчас мы видим, что Америка как никогда стала активна вокруг Сирии.

«Туда подошла авианосная группа под предводительством авианосца «Джордж Буш-старший». А это означает, что за группой идет ряд крупных подлодок, эсминцев и так далее. С одной стороны, это делается для того, чтобы улучшить переговорные позиции на G20. С другой стороны, для того, чтобы нанести удар по тем позициям, которые защищают российские военные, — говорит Сергей Судаков. — Если Америка хочет, то она может воспользоваться данным законом абсолютно на законных основаниях. Но это их законные основания, которые не имеют никакого отношения к международному праву и к Сирии».

Чтобы федеральный закон вступил в силу, его должны одобрить обе палаты Конгресса США, а затем подписать президент. Принятие данного документа свяжет Соединенные Штаты по рукам и ногам, ведь он фактически означает отказ Америки от борьбы с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ) и «Аль-Каидой» (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

Однако наблюдатели в Вашингтоне уже считают, что в стране могут начаться настоящие дебаты о новой резолюции, которая могла бы санкционировать военные действия США в Ираке и Сирии. По большому счету, Вашингтону не на руку, если постановление резолюции 2001 года будет переписано такими образом, чтобы ограничить присутствие американских военных за пределами собственной страны, поскольку США все же сохраняют два сценария на развитие ситуации в Сирии: свержение Башара Асада и федерализация государства — его разделение.

«США еще во времена Джона Керри говорили о федерализации Сирии, подразумевающую, что страна будет разорвана на три части. Нужно понимать, что у Америки слишком хороший опыт уничтожения национальных государств. Вспомнить хотя бы Югославию. Америка никогда не изобретает велосипед. То, что мы сейчас наблюдаем, — нарушение всех международных прав. Это нарушение суверенитета САР, поскольку американских военных туда никто не звал и их там никто не ждет. Их цель — разорвать Сирию, отобрав у ее народа последнее, — подчеркивает Судаков. — Но самое главное, им нужно удалить Россию из региона, поскольку усиление РФ расценивается как прямая угроза своим интересам».

Ранее стало известно, что представитель Белого дома в международной коалиции посещал Сирию и под предлогом всесторонней помощи в восстановлении города Ракка, после освобождения его от боевиков ИГИЛ. Американцы намерены ввести туда саперов, за которыми, вероятно, как сопровождение, последуют и вооруженные силы коалиции.

США ведут за собой огромное количество стран, и поэтому, любое решение, которое принимается Вашингтоном, принимается не в одностороннем порядке, а коалиционно. По большому счету, эта коалиция, чисто технически, Америке не нужна. Подобное международное формирование необходимо лишь чтобы легитимировать действия Пентагона и получить мировое одобрение.

«Говорить о том, что Соединенные Штаты просто так войдут в Ракку, преждевременно. Они могут войти куда угодно, и в Ракку, и в Мосул, но какой ценой. Я боюсь, что слишком много «груза 200» вернется обратно в США, — резюмирует собеседник. — Слишком негативное отношение складывается к режиму, который США устанавливают на территориях свободных стран. Если говорить серьезно, то на сегодняшний день, мы не наблюдаем военных успехов США ни в Ираке, ни в Сирии. Мы видим, что ситуация лишь усугубляется».

* Организация запрещена на территории РФ.