Рогозин: Крым превращается в плацдарм современной промышленности
Ялта, 30 июня. Крымский полуостров постепенно превращается в плацдарм современной промышленности. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
«Мы планируем провести отдельное мероприятие до конца года, связанное с развитием индустриального потенциала и научно-технического потенциала Крыма», — подчеркнул политик.
Итоги инспекции заводов в Керчи и Феодосии Коллегия #ВПК обсуждает в Ливадийском дворце pic.twitter.com/BszhBp0q9y— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 30, 2017
Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Рагозин посетил крымские заводы «Залив» и «Море».