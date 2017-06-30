Третья волна мощных ливней надвигается на Москву

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Москва, 30 июня. К российской столице приближается «третья волна» ливней. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, после 20.00 она подойдет к западным границам Москвы в пределах МКАД.

Сейчас центральная часть «дуги» уже закрыла Можайск, где начался сильный ливень, осадки идут с запада на восток фронтом, растянувшимся примерно от Твери до Калуги.

«Вечером 30 июня с сохранением до 3.00 1 июля в Московской области и г. Москве (включая ТиНАО) сохранится местами очень сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 19–24 м/с», — отмечается в сообщении.

В пятницу Москву и Московскую область охватил сильнейший ураган. Ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду прошел в разных районах российской столицы. Местами шел крупный град.