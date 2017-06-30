Ложь США и «Белых касок»: журналист разрушил миф о химическом оружии в Сирии аристотелевским анализом

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Ex-Weapons Inspector: Trump’s Sarin Claims Built on ‘Lie’ («Бывший военный инспектор: заявления Трампа о зарине основаны на лжи»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The American Cconservative.

26 июня пресс-секретарь Белого дома написал в Twitter, что «Соединенные Штаты обнаружили потенциальную подготовку к новой атаке с применением химического оружия правительством Башара Асада, которая может привести к массовым убийствам мирных граждан, в том числе невинных детей».

Незадолго до этого в немецком издании Die Welt была опубликована статья лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, в которой, среди прочего, подвергаются сомнению обвинения американской разведки, возлагаемые на Асада, за события 4 апреля в районе Хан-Шейхун. Неудивительно, что Херш подвергся резкой критике, а особенно яро, британским гражданским активистом по имени Элиот Хиггинс, которого цитировали СМИ в США и Великобритании.

Ни Херш, ни Хиггинс не имеют неопровержимых доказательств, и ясно, что оба не могут быть правы одновременно — «либо сирийское правительство провело химическую атаку в Хан-Шейхуне, либо нет». Третьего не дано.

Поиском истины занимались с самого зарождения цивилизации. Аристотель подошел к этой задаче с позиций того, что он называл развитием потенциальности к реальности. Такой подход актуален и сегодня, и он поможет нам разобраться в проблеме правды и вымысла в отношении событий в Хан-Шейхуне.

Согласно Аристотелю, существует четыре причины, которые должны быть изучены в поисках истины — материальные, действующие, формальные и целевые. Материя — это элемент, из которого создается объект. В рамках настоящего обсуждения можно говорить о материальной причине с точки зрения фактического химического оружия, предположительно использованного в Хан-Шейхуне. Как ни странно, «атаку» в Хан-Шейхуне и нынешние заявления Белого дома объединяет отсутствие физических доказательств того, что там действительно было химическое оружие, и уж тем более какое именно.

Группа Human Rights Watch, опираясь на анализ фотографий, предоставленных добровольческой спасательной организацией «Белые каски», и фрагментов, якобы найденных на месте нападения, заявила, что материальной причиной трагедии стала «химическая бомба советского производства ХАБ-250», специально созданная для атак нервно-паралитическим газом зарин. Однако есть несколько вопросов к оценке организации Human Rights Watch. В первую очередь, нет независимого подтверждения того, что объекты, о которых идет речь, это именно то, что утверждает организация, или того, что они вообще присутствовали в Хан-Шейхуне, не говоря уже о том, что они были сброшены сирийским правительством. Кроме того, бомба ХАБ-250 никогда не экспортировалась ни советским, ни российским правительством, что делает наличие таких боеприпасов в сирийском арсенале маловероятным.

Продолжая двигаться по линии Аристотеля о связи между потенциальным и реальным, действующей причиной является средство, с помощью которого был создан объект. В контексте Хан-Шейхуна, вопрос (т.е. объект) — это не само физическое оружие, а скорее его проявление на земле с точки зрения причины и следствия. Ничто не символизирует это лучше, чем пугающие изображения жертв, распространенные «Белыми касками».

«Белые каски» утверждают, что они нейтральны, однако они очевидно используют свои платформы для антиправительственной пропаганды и поощряют внешнее вмешательство, чтобы сместить президента Башара Асада. По собственному признанию «Белых касок», их снабжают, обучают и финансируют западные НПО и правительства, в том числе USAID (американское агентство по международному развитию).

«Белые каски» славятся своими видео о спасательных операциях. Для простых обывателей, эти видео — это непередаваемый героизм в действии. Для опытного профессионала (я, например, работал специалистом по опасным материалам в Нью-Йоркской оперативной группе резерва сухопутных войск США), эти ролики представляют собой де-факто свидетельство опасной некомпетентности или, еще хуже, мошенничества.

Методы, используемые «Белыми касками», не только технически неправильны, но и опасны для тех, кто, возможно, действительно застрял в завалах, — использование экскаваторов для перемещения обломков, или беспорядочное сверление и удары молотком по бетону в непосредственной близости от возможной жертвы неизбежно приведут к сдвигу груды обломков и задавит человека. На мой взгляд, видео — это чистый театр, либо устроенный, чтобы произвести впечатление на ничего не подозревающих зрителей, либо разыгрываемый с полным пренебрежением к благополучию любых реальных жертв.

То же самое касается спасения пострадавших от инцидента с опасными материалами, особенно таким опасным газом как зарин, — это работа исключительно для компетентного персонала и команды специально оборудованной и подготовленной для этой задачи. «Легкие» команды резерва сухопутных войск США в рамках присвоения квалификации не обучаются для работы с опасными материалами, и нет никаких доказательств или намеков на то, что «Белые каски» прошли такой тренинг.

С помощью своих действий, тем не менее, им удалось вдохнуть жизнь в общее повествование о реальности химатаки, отвлекая от факта отсутствия реального оружия, и, следовательно, поддерживая действующую причину, по которой был создан объект — несуществующее химическое оружие.

Определившись с созданием объекта (несуществующее химическое оружие) и средства (сомнительные театральные представления «Белых касок»), мы переходим к третьей, или формальной причине, которая представляет собой выражение того, что объект представляет из себя. В случае с Хан-Шейхуном — это результаты судебно-медицинской экспертизы образцов, якобы взятых у жертв химической атаки, а также с места самого нападения. Организация, ответственная за надзор за судебной проверкой, — Организация по запрещению химического оружия, или ОЗХО. Они определили, что был использован нервно-паралитический газ зарин, или «похожее на зарин вещество», что как раз компенсирует отсутствие бомбы и дилетантский цирк спасателей.

Проблема, однако, заключается в том, что ОЗХО не имеет оснований делать такие заявления. Одним из важных аспектов такого рода судебно-медицинских экспертиз — это концепция «цепь обеспечения сохранности» каких-либо оцениваемых проб. То есть, процесс передачи материала должен быть зафиксирован и освидетельствован: запечатывание образцов, документация образцов, сопровождаемая транспортировка образцов в лабораторию, подтверждение и снятие печатей под наблюдением и последующая обработка образцов, — все должно быть под контролем ОЗХО. Если какое-либо из этих условий не выполнено — по сути, нет и образца.

ОЗХО подтверждает, что ее сотрудники не были в Хан-Шейхуне, а материалы они получили ни от кого иного, как от «Белых касок».

Наконец, есть конечная причина Аристотеля, которая представляет собой цель, для которой был создан объект, то есть конечная цель нападения с применением химического оружия на Хан-Шейхуне. Все четыре причины в нашем анализе связывает наличие одной организации — «Белые каски».

Не может быть никаких сомнений в том, что само существование «Белых касок» как организации и их мотив (т.е. смена власти в Сирии) только укрепились благодаря истории о событиях 4 апреля в районе Хан Шейхун, которую они помогали создавать и продавать. Это живое проявление конечной причины Аристотеля, цели, для которой вся эта ложь была построена.

Отсутствие какой-либо значимой фактической информации для подкрепления заявлений «Белых касок», и тех, кто поддерживает их, поднимает серьезные вопросы о правдивости обвинений в адрес Асада со стороны Белого дома. Если Америка что-то и вынесла для себя из своей трагической истории с Ираком и ложными обвинениями в хранении оружия массового уничтожения режимом Саддама Хусейна, это то, что вмешательство в военный конфликт на Ближнем Востоке из-за необоснованных заявлений заинтересованной местной партии — это пустая затея.

И каждый может решить за себя, во что верить — мнению журналиста-лауреата Пулитцеровской премии, который построил карьеру на разоблачении неудобных истин, или сфабрикованной «Белыми касками» версии, которая разрушается при аристотелевском анализе.