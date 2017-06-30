Житель Подмосковья устроил рыбалку на затопленных улицах после урагана

В Избранное

Москва, 30 июня. Житель подмосковных Трехгорок Одинцовского района вышел на рыбалку на надувной лодке на затопленных улицах после урагана в московском регионе. Очевидцы засняли мужчину на видео и опубликовали в Интернете.

На записи видно, как рыбак с удочкой садится в надувную лодку и плавает в огромной луже на проезжей части. Мимо проезжают автомобили и другой транспорт, сообщает Lenta.ru.

Ураган обрушился на Москву днем в пятницу. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, еще несколько человек пострадали из-за падения деревьев. В московских аэропортах были отложены десятки рейсов.