ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

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Москва, 30 июня. Двое российских пограничников сбились с маршрута и случайно вышли на территорию Украины, где были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско- украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона выполнит нормы международного законодательства и сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ будут возвращены на территорию России в ближайшее время.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что два задержанных российских пограничника арестованы на 15 суток.