Лавров и Киссинджер обсудили перспективы отношений России и США

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Москва, 30 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с бывшим Госсекретарем США Генри Киссинджером, который находится в Москве для участия в ежегодном международном форуме «Примаковские чтения».

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений, некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин также встретился с Киссинджером. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Киссинджер не предлагал посредничество на встрече Путина и президента США Дональда Трампа.