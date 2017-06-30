Миллер объяснил завистью критику стадиона «Санкт-Петербург Арена»
Москва, 30 июня. Критика в адрес стадиона «Санкт-Петербург Арена» вызвана завистью. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель правления российской транснациональной корпорации «Газпром» Алексей Миллер.
«Завидуют новому стадиону. Может быть, много критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, могут быть продиктованы таким видением», — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о том, что стадион «Санкт-Петербург Арена» будет переделан после завершения Кубка конфедераций.