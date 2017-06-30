Лукашенко посоветовал Путину отказаться от закупок скота на Западе

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Москва, 30 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину отказаться от закупки племенного скота в западных странах. Об этом Лукашенко заявил в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве.

Он опоянсил, что ранее Белоруссия импортировала скот из-за границы, однако это был плохой опыт.

«Мы пережили в свое время трагедию с лейкозом. Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. Никто скот хороший скот не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что Минск и Москва должны развивать собственную племенную базу рогатого скота, отметив, что Белоруссия уже имеет успешный опыт поставок скота на Сахалин.