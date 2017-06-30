Сирия: Совбез ООН обсудит новый доклад ОЗХО по ситуации в Хан-Шейхуне

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Нью-Йорк, 30 июня. Совет безопасности ООН рассмотрит новых доклад ОЗХО о произошедшем в Хан-Шейхуне в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы ожидаем, что глава СМР (Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия) Эдмон Мюле выступит с брифингом Совета очень скоро», — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что видел некоторые публичные заявления о докладе, но не сам документ, который не был публично обнародован.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пытается добиться отправки миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский Хан-Шейхун, где, по заявлению Запада, ВС Сирии якобы применяли химоружие.