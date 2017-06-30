Цель близка: когда у Северной Кореи появится ракета, способная уничтожить Вашингтон

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Северная Корея потратила десятилетия на разработку ядерного оружия. Все это время она угрожала сравнять с землей города Америки, Австралии и Азии.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Северная Корея приближается к цели — термоядерной бомбе, которая может поразить США», опубликованной новостным ресурсом Business Insider.

В прошлом эксперты уверенно отвергали все угрозы КНДР, считая их не более чем фантазиями. Тем не менее в последнее время Северная Корея стремительно приближается к своей цели, созданию эффективного ядерного арсенала.

«Я не был бы слишком удивлен, если эта цель будет достигнута в ближайшие несколько месяцев», — сообщил в мае Майк Эллеман, старший научный сотрудник по вопросам противоракетной обороны в Международном институте стратегических исследований.

«Они с большей терпимостью относятся к рискам. Если тестирование провалится — то провалится. Не думаю, что это их особо смущает. Они больше заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать всем, что они пытаются сделать. За этими тестированиями стоят политические установки», — подчеркивает он.

Впервые Северная Корея провела тестирование ядерного оружия в 2006 году и с 1984 тестирует ракеты. Первые ракеты имели очень ограниченную мощность и могли быть запущены только на небольшое расстояние. Первые ядерные испытания также были малоэффективны.

Но теперь, похоже, КНДР готова совершить рывок в области ракетостроения. В результате в ее арсеналах появятся ракеты, способные обогнуть земной шар и имеющие почти неограниченную огневую мощь.

Зигфрид Хеккер, ученый-ядерщик из Стэндфордского университета, сообщил в понедельник южнокорейскому информационному агентству Yonhap News, что КНДР, возможно, производит тритий. Это вещество способно превратить и без того разрушительную атомную бомбу в водородную бомбу.

Другой эксперт в данной области Стивен Шварц рассказал Business Insider о принципах работы водородной бомбы. Если атомные бомбы выделяют огромное количество энергии путем деления ядер, то водородные бомбы увеличивают эту энергию, объединяя ее с термоядерной реакцией.

«Не существует теоретического верхнего предела максимального выхода энергии водородной бомбы. Но на практике бомба не должна быть слишком большой или тяжелой. Иначе ее не получится доставить к цели», — сказал Шварц.

Он также отметил, что самая большая водородная бомба — «Царь-бомба», созданная Россией — имела взрывной выход в 100 мегатонн.

Если такую бомбу сбросить на Вашингтон, она разрушит все здания в радиусе 20 миль от места взрыва, оставив у людей ожоги третьей степени в радиусе 45 миль.

«Такая возможность вызывает тревогу», — сказал Хеккер, — особенно когда ракеты Северной Кореи могут достичь США». Он, однако, добавил, что Северной Корее потребуется немало времени, чтобы вооружиться водородными бомбами.

Американские спутники-шпионы недавно зафиксировали увеличенную активность вокруг испытательного полигона в Северной Корее. Тем не менее какие-либо выводы пока что делать рано. В прошлом Северная Корея утверждала, что разработала водородную бомбу, однако это не вызывает доверия.

В области ракетостроения Северная Корея добилась немалых успехов, удивив многих экспертов, с которыми связался Business Insider. Они говорят, что Северная Корея может протестировать межконтинентальную баллистическую ракету в этом году.

Недавнее испытание ракетных двигателей в Северной Корее служит плохим предзнаменованием. В прошлом страна тестировала ракетные двигатели меньше, чем за год до испытания ракет, на которых они должны быть установлены. Эксперты предполагают, что последний ракетный двигатель действительно может предназначаться для межконтинентальной баллистической ракеты.

Хеккер призвал США усилить дипломатическое давление на Северную Корею. Вашингтон должен сделать так, чтобы КНДР приняла политику «отказа от применения ядерного оружия» и концессию о полной денуклеаризации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын до сих пор нисколько не поддерживал идею денуклеаризации. Он рассматривает ядерное оружие как гарант безопасности собственной страны.