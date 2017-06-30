В России с 1 июля вступают в силу изменения в ПДД‍

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Москва, 30 июня. С 1 июля в России вводится ряд нововведений для водителей. Так, ГИБДД больше не будет заниматься выдачей бумажных версий ПТС и впоследствии перейдет на электронные паспорта.

Как считают эксперты, такая мера позволит покупателю автомобиля на вторичном рынке легко установить прежнего владельца, узнать даты техосмотра и ремонта машины.

Со следующего месяца также будет запрещена перевозка групп несовершеннолетних на автобусах, которые были выпущены более десяти лет назад. Одновременно автобусы для перевозки детей должны быть оснащены тахографом и навигационной системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Автомобилисты, недовольные выплатами от страховых компаний, смогут обратиться в суд напрямую.