Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили повестку дня саммита G20, который будет проходить 7-8 июля в Гамбурге.
«В преддверии саммита G20 в Гамбурге лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Меркель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблематику Парижского соглашения об изменении климата. В пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина.