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Красносельский: Россию и Приднестровье пытаются вытеснить из переговоров в формате «5+2»
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    Красносельский: Россию и Приднестровье пытаются вытеснить из переговоров в формате «5+2»

    21:37  30 Июня 2017
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    Красносельский: Россию и Приднестровье пытаются вытеснить из переговоров в формате «5+2»

    Тирасполь, 30 июня. Россию и Приднестровье хотят вытеснить из переговорного процесса и свернуть формат «5+2» (Кишинев, Тирасполь, ОБСЕ, Россия, Украина, США и ЕС). Об этом заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Он подчеркнул, что Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса как в формате «5+2», так и в любом другом. Однако на сегодняшний день переговоры оказались фактически заморожены, считает глава Приднестровья.

    «У меня складывается впечатление, что кто-то хочет поиграть в странную игру — «давай попробуем свернуть формат «5+2». И посмотрим, что получится. А это, на секундочку, исключение из переговорного процесса и Приднестровья, и России! — отметил Красносельский. — Это, на наш взгляд, все очень опасно. Игра направлена на вытеснение России и Приднестровья из переговорного процесса. Это недопустимо, и мы, конечно, этого не допустим».

    Он предложил гарантам и посредникам переговоров провести ревизию существующих договоренностей, которых за 25 лет было подписано более 200. При этом ни один из документов не работает в полном объеме, а некоторые решения Кишинева вызывают опасения, в частности — признание российских миротворцев оккупационными и это высылка пяти российских дипломатов, передает «Парламентская газета».

    «Четверо из них — военные атташе. Они представляли Россию в Объединенной контрольной комиссии, контролирующей Зону безопасности на Днестре... Сейчас ее работа нарушена», — заявил Красносельский.


    Напомним, в марте Верховный совет Приднестровья признал вторым государственным флагом республики российский триколор. Как сообщает Ura.ru, с данной инициативой выступило правительство Приднестровья.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #приднестровье #красносельский
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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