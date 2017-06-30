Красносельский: Россию и Приднестровье пытаются вытеснить из переговоров в формате «5+2»

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Тирасполь, 30 июня. Россию и Приднестровье хотят вытеснить из переговорного процесса и свернуть формат «5+2» (Кишинев, Тирасполь, ОБСЕ, Россия, Украина, США и ЕС). Об этом заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса как в формате «5+2», так и в любом другом. Однако на сегодняшний день переговоры оказались фактически заморожены, считает глава Приднестровья.

«У меня складывается впечатление, что кто-то хочет поиграть в странную игру — «давай попробуем свернуть формат «5+2». И посмотрим, что получится. А это, на секундочку, исключение из переговорного процесса и Приднестровья, и России! — отметил Красносельский. — Это, на наш взгляд, все очень опасно. Игра направлена на вытеснение России и Приднестровья из переговорного процесса. Это недопустимо, и мы, конечно, этого не допустим».

Он предложил гарантам и посредникам переговоров провести ревизию существующих договоренностей, которых за 25 лет было подписано более 200. При этом ни один из документов не работает в полном объеме, а некоторые решения Кишинева вызывают опасения, в частности — признание российских миротворцев оккупационными и это высылка пяти российских дипломатов, передает «Парламентская газета».

«Четверо из них — военные атташе. Они представляли Россию в Объединенной контрольной комиссии, контролирующей Зону безопасности на Днестре... Сейчас ее работа нарушена», — заявил Красносельский.



Напомним, в марте Верховный совет Приднестровья признал вторым государственным флагом республики российский триколор. Как сообщает Ura.ru, с данной инициативой выступило правительство Приднестровья.