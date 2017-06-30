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Москва, 30 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге 7–8 июля.

Так, комментируя итоги телефонного разговора двух лидеров, представитель Кремля не стал отрицать, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в будущем.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин и Эрдоган условились «о дальнейших контактах в ближайшей перспективе».

Напомним, ранее стало известно, что президент России и его турецкий коллега обсудили по телефону вопросы урегулирования сирийского кризиса в преддверии пятой встречи по САР в Астане.



