Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Рогозин: Крым превращается в плацдарм современной промышленности
Весь мир
Это идиотизм: в сенате Италии раскритиковали продление санкций против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это идиотизм: в сенате Италии раскритиковали продление санкций против России

    19:46  30 Июня 2017
    118

    Это идиотизм: в сенате Италии раскритиковали продление санкций против России

    Рим, 30 июня. Решение Евросоюза продлить санкции против России является идиотизмом, заявил вице-спикер сената Италии Маурицио Гаспарри.

    «Я считаю идиотами людей, которые продлили антироссийские санкции, — сказал он в интервью журналистам в пятницу. — Это чистый идиотизм, они действуют против собственных интересов».

    Как отметил Гаспарри, итальянский премьер Паоло Джентилони своими действиями противоречит своим словам и обещаниям. По словам вице-спикера, Джентилони сначала пообещал, что антироссийские санкции отменят, а потом поддержал их продление.

    По его словам, премьер-министр Италии также виновен в ухудшении отношений с РФ, которая вносит «огромный вклад в борьбу с исламским фундаментализмом».

    Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении западных стран до 31 декабря 2018 года.

    Автор: Тимур Румянцев
    #санкции #россия #евросоюз #италия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    6374

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Лавров и Киссинджер обсудили перспективы отношений России и США

        20:25 30 Июня 2017 89
        Читать
        18:45
        Сегодня

        Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы
        18:33
        Сегодня

        Сирия стала ключевой темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана
        16:47
        Сегодня

        Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»
        16:18
        Сегодня

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1242

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1493

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8549

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2543

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2128
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        20:19   30 Июня 2017
        142
        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        17:11   30 Июня 2017
        453
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        421
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        262