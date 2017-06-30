Это идиотизм: в сенате Италии раскритиковали продление санкций против России

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Рим, 30 июня. Решение Евросоюза продлить санкции против России является идиотизмом, заявил вице-спикер сената Италии Маурицио Гаспарри.

«Я считаю идиотами людей, которые продлили антироссийские санкции, — сказал он в интервью журналистам в пятницу. — Это чистый идиотизм, они действуют против собственных интересов».

Как отметил Гаспарри, итальянский премьер Паоло Джентилони своими действиями противоречит своим словам и обещаниям. По словам вице-спикера, Джентилони сначала пообещал, что антироссийские санкции отменят, а потом поддержал их продление.

По его словам, премьер-министр Италии также виновен в ухудшении отношений с РФ, которая вносит «огромный вклад в борьбу с исламским фундаментализмом».

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении западных стран до 31 декабря 2018 года.