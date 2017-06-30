Назначен новый постпред МВФ на Украине
Киев, 30 июня. Бывший сотрудник министерства финансов Швеции Йоста Люнгман назначен на должность постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.
Он сменит Жерома Ваше, который планирует вернуться на работу в штаб-квартиру организации.
«Господин Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками», — указано в заявлении.
Напомним, ранее стало известно о том, что Международный валютный фонд одобрил проект пенсионной реформы на Украине.