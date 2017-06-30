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Назначен новый постпред МВФ на Украине
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    Назначен новый постпред МВФ на Украине

    20:05  30 Июня 2017
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    Назначен новый постпред МВФ на Украине

    Киев, 30 июня. Бывший сотрудник министерства финансов Швеции Йоста Люнгман назначен на должность постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

    Он сменит Жерома Ваше, который планирует вернуться на работу в штаб-квартиру организации.

    «Господин Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Международный валютный фонд одобрил проект пенсионной реформы на Украине.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #мвф
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    6179

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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