ЛНР: двое солдат ВСУ погибли при подрыве на собственной мине в Донбассе

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Луганск, 30 июня. Двое военнослужащих ВСУ погибли и трое получили ранения в результате подрыва на мине в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«На прошедшей неделе в районе населенного пункта Новотошковка на собственной мине подорвались бойцы 93-й бригады ВСУ, в результате чего двое военнослужащих погибли, трое были ранены», — заявил Марочко.

Он также добавил, что инцидент произошел на линии соприкосновения, когда украинские силовики осуществляли минирование «серой зоны».

Ранее заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе ускорить процесс разминирования «серой зоны».