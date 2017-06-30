Донбасс сегодня: верный курс ДНР, солдаты ВСУ подрываются на собственных минах

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Новороссия, 30 июня. ДНР держит курс на интеграцию с Россией. Под Донецком сбили украинский беспилотник с ценной информацией. В составе ВСУ снова обнаружили наемников НАТО. Украинские военные продолжают бить рекорды по разгильдяйству. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Захарченко благодарит Россию

Глава ДНР Александр Захарченко провел встречу с молодежью республики, которая обучается в российских вузах в Ростове-на-Дону. Во время выступления Захарченко признался, что выбранный в 2014 году курс ДНР на интеграцию с Россией был верным.

Он еще раз напомнил, что пока республиканские документы признаются только нашей страной. Дипломы вузов ДНР считаются в РФ действительными, а дальше студенты могут повышать квалификацию уже самостоятельно. В феврале 2017 года Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР, а также другие документы, которые удостоверяют личность.

«Спасибо России, что воспринимает наших детей как своих. И считает, как и мы, что чужих детей не бывает», — сказал Захарченко.

Сбитый беспилотник

Тем временем силы противовоздушной обороны ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Украины. Об этом рассказал замкомандующего ВС республики Эдуард Басурин. Беспилотник использовался украинскими силовиками для корректировки огня артиллерии при обстрелах населенных пунктов республики.

Беспилотник оказался не простым. В распоряжении армии ДНР оказались видеозаписи его пролета над позициями тяжелых вооружений украинских подразделений в непосредственной близости к линии фронта. Хорошее доказательство в ответ на слова Киева о выполнении минских договоренностей.

Потери с обеих сторон

Украинские военные продолжают бить рекорды по разгильдяйству. Двое солдат ВСУ погибли, а еще трое получили ранения после подрыва на мине в Донбассе. Конечно, это не пьянство и не глупое обращение с оружием, но тоже печально. Особенно если учитывать, что бойцы 93-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине. Инцидент произошел вблизи линии соприкосновения, куда украинские солдаты были отправлены для минирования территории так называемой «нейтральной зоны». Не рой яму другому...

На этом фоне известны и потери ДНР среди мирного населения. За неделю в республике погибли два человека, еще семеро получили ранения. И это учитывая режим тишины, который то и дело пытается установиться в Донбассе.

Всего же с начала года в ДНР погибли 172 человека, еще 385 мирных жителей получили ранения. Общая статистика и того грустнее. С начала конфликта на территории республики погибли 4 461 человек. Среди них 604 женщины и 3857 мужчин.

Солдаты НАТО в Донбассе

Украинское командование разместило в зоне АТО новую группу иностранных наемников. Об этом рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Так, вблизи линии соприкосновения разведка ДНР обнаружила грузинскую диверсионно-разведывательную группу — в районе Светлодарска. Эта ДРГ подвижна и действует в «серой зоне», постоянно устраивая провокации и теракты.

Кроме того, в Станице Луганской зафиксировано перемещение польских наемников. Их около 70 человек, они перемещаются на трех автомобилях «Урал». А на днях в район населенного пункта Пришиб прибыл неустановленный добровольческий украинский батальон. В его личном составе можно было заметить около 30 военнослужащих в форме и экипировке стран НАТО.

Киев опять врет

Эксперты со скепсисом отнеслись к заявлениями Киева о том, что Донбассу грозит экологическая катастрофа уже через 10 лет — из-за заражения воды радиацией. В частности, об этом заявлял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так, руководитель Главного испытательного центра питьевой воды Петр Иванов уверен: заявления украинской стороны не имеют под собой оснований. Откуда, например, у чиновников может быть достоверная информация на этот счет? Здесь нужны серьезные научные исследования. Возможно, стоит привлечь сразу несколько НИИ, экологов и специалистов по строительству. Они должны провести исследования, во всем разобраться. А без данных о таком исследовании заявления киевских властей выглядят взятыми с потолка.