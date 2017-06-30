Уничтожено на Украине, восстановлено в России: заводы Крыма вооружат ВМФ РФ

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Сегодня Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным проводит инспекцию заводов Керчи и Феодосии. Судя по сообщению самого Рогозина, больше он остался доволен визитом на крымский судостроительный завод «Море».

Завод «Море» расположен на восточном побережье Феодосийского залива. Он был основан в 1938 году. Основная продукция завода — военные суда на подводных крыльях и воздушной подушке. В советскую эпоху «Море» считалось важным оборонным объектом, тем не менее в украинскую эпоху завод пришел практически в полный упадок.

После возвращения Крыма в состав России, власти полуострова сделали очень многое для восстановления этого стратегически важного предприятия. На своей странице Twitter Рогозин предлагает каждому желающему взглянуть на масштабы проделанной работы.

Прошёл год. Завод "Море" в Феодосии восстановлен. Можете сравнить, как было и как стало. Сейчас обсуждаем его загрузку "длинными заказами" pic.twitter.com/aZnseBB2oh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 30, 2017

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, восстановленный завод будет способен сделать чрезвычайно много для Крыма и еще больше для ВМФ РФ.

«Море» — очень важный завод. В советскую эпоху на нем делались и ракеты, и такие известные морские корабли, как «Комета». Они могли бороздить морские просторы на своих воздушных крыльях. Самое интересное — даже после развала СССР — эти корабли пользовались большой популярностью в России. Уже стоящие на службе «Кометы» также нуждались в ремонте и модернизации. Тем не менее Украина почему-то посчитала невыгодным для себя поддерживать завод в рабочем состоянии. «Море» было фактически заброшено и восстановлено только сейчас, благодаря главе РК Сергею Аксенову и властям полуострова», — отмечает военный эксперт.

Феодосия. Завод "Море". Такое впечатление, что Украина бомбила этот завод

Ничего, восстановим. Работа началась pic.twitter.com/bL4yEEDkbe — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 2, 2016

Понятно, что модернизированный и готовый к работе судостроительный завод — подарок для Крыма. Он создаст новые рабочие места, способствует приходу на полуостров новых технологий и развитию промышленной инфраструктуры на побережье Феодосийского залива.

«Причем завод будет работать постоянно. Речь ведь идет не только о строительстве новых военных кораблей по заказу ВМФ РФ. Там также будет организована ремонтная база, оттуда будет вестись поставка новых запчастей и комплектующих на уже спущенные на воду суда. Это целая экономическая программа. По моим данным, только ее первая часть рассчитана до 2020 года», — поясняет Леонков.

Возможно, еще большее значение, чем для самого полуострова, завод «Море» будет иметь для всей России. Завод «Море» способен внести неоценимый вклад в модернизацию Военно-морского флота РФ.