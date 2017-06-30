Уничтожено на Украине, восстановлено в России: заводы Крыма вооружат ВМФ РФ
Сегодня Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным проводит инспекцию заводов Керчи и Феодосии. Судя по сообщению самого Рогозина, больше он остался доволен визитом на крымский судостроительный завод «Море».
Завод «Море» расположен на восточном побережье Феодосийского залива. Он был основан в 1938 году. Основная продукция завода — военные суда на подводных крыльях и воздушной подушке. В советскую эпоху «Море» считалось важным оборонным объектом, тем не менее в украинскую эпоху завод пришел практически в полный упадок.
После возвращения Крыма в состав России, власти полуострова сделали очень многое для восстановления этого стратегически важного предприятия. На своей странице Twitter Рогозин предлагает каждому желающему взглянуть на масштабы проделанной работы.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, восстановленный завод будет способен сделать чрезвычайно много для Крыма и еще больше для ВМФ РФ.
«Море» — очень важный завод. В советскую эпоху на нем делались и ракеты, и такие известные морские корабли, как «Комета». Они могли бороздить морские просторы на своих воздушных крыльях. Самое интересное — даже после развала СССР — эти корабли пользовались большой популярностью в России. Уже стоящие на службе «Кометы» также нуждались в ремонте и модернизации. Тем не менее Украина почему-то посчитала невыгодным для себя поддерживать завод в рабочем состоянии. «Море» было фактически заброшено и восстановлено только сейчас, благодаря главе РК Сергею Аксенову и властям полуострова», — отмечает военный эксперт.
Понятно, что модернизированный и готовый к работе судостроительный завод — подарок для Крыма. Он создаст новые рабочие места, способствует приходу на полуостров новых технологий и развитию промышленной инфраструктуры на побережье Феодосийского залива.
«Причем завод будет работать постоянно. Речь ведь идет не только о строительстве новых военных кораблей по заказу ВМФ РФ. Там также будет организована ремонтная база, оттуда будет вестись поставка новых запчастей и комплектующих на уже спущенные на воду суда. Это целая экономическая программа. По моим данным, только ее первая часть рассчитана до 2020 года», — поясняет Леонков.
Возможно, еще большее значение, чем для самого полуострова, завод «Море» будет иметь для всей России. Завод «Море» способен внести неоценимый вклад в модернизацию Военно-морского флота РФ.
«Кроме всего прочего, на заводе «Море» производились малые десантные корабли на воздушной подушке класса «Зубр». Это тоже еще советский корабль, но он все еще впечатляет своими боевыми качествами. Даже сейчас на вооружении нашего флота строят две его единицы. Ранее мы пытались наладить производство «Зубров» в кооперации с украинской стороной, но это не получилось. Теперь ВМФ РФ сможет отправить свои заказы в российский Крым», — подводит итог Леонков.