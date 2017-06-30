Легкомоторный самолет потерпел крушение в Самарской области
Самара, 30 июня В Самарской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, крушение потерпел легкомоторный самолет типа «Арго-2» без бортового номера. Инцидент произошел около 18:00 в Ставропольском районе Самарской области под Тольятти.
«Пилот с различными травмами был доставлен в больницу Тольятти. Сейчас известно, что он скончался», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте крушения работают следователи и криминалисты. В результате крушения самолета разрушений на земле нет.