Житель Подмосковья обстрелял детей, укрывавшихся в его подъезде от урагана

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Москва, 30 июня. Житель подмосковного Домодедово обстрелял группу подростков из травматического оружия. Как стало известно, молодые люди укрывались в подъезде от стихии, разбушевавшейся в Московском регионе.

Так, у одного из ребят с собой была гитара. Шумная компания не понравилась одной из жительниц дома. Женщина обратилась к подросткам с просьбой покинуть подъезд. Молодые люди заверили ее, что уйдут сразу же после того, как ливень закончится.

Несмотря на это, в спор ввязался супруг возмущенной жительницы дома, после чего взял травматический пистолет и открыл из него стрельбу по подросткам.

По последней информации, один из молодых людей получил ранение в живот.

Напомним, ранее в Нижегородской области полицейский выстрелил в голову водителя во время погони на федеральной трассе.