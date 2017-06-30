Сирия раскритиковала доклад ОЗХО о «химатаке» в Идлибе
Дамаск, 30 июня. Депутат парламента Сирии Мухаммед Хейр аль-Аккам усомнился в достоверности доклада ОЗХО о якобы имевшем место применении химического оружия в провинции Идлиб.
По его словам, эксперты Организации по запрещению химического оружия ни разу не посещали город Хан-Шейхун и не брали образцы почвы для анализов.
«Мы должны спросить, как они получили такие результаты», — отметил Аль-Аккам.
Парламентарий уверен, что публикация отчета ОЗХО связана с недавними сообщениями властей США о том, что правительство Сирии собирается применить химическое оружие, передает Associated Press.