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ЦИК утвердил Панкевича на посту главы избиркома Петербурга
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    ЦИК утвердил Панкевича на посту главы избиркома Петербурга

    19:13  30 Июня 2017
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    ЦИК утвердил Панкевича на посту главы избиркома Петербурга

    Санкт-Петербург, 30 июня. Виктора Панкевича рекомендовали на пост главы избиркома Санкт-Петербурга. Решение Центральной избирательной комиссии было принято единогласно.

    Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что в начале июля полномочия членов комиссии истекают, необходимо утвердить новый состав.

    ЦИК утвердил Панкевича на посту главы избиркома Петербурга

    Памфилова отметила, что за короткий срок Панкевич смог повысить качество работу Петербургского ЦИК. Он также запустил процесс кадрового очищения и повышения квалификации подчиненных.

    Автор: Алексей Громов
    #цик
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    3543

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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