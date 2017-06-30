ЦИК утвердил Панкевича на посту главы избиркома Петербурга
Санкт-Петербург, 30 июня. Виктора Панкевича рекомендовали на пост главы избиркома Санкт-Петербурга. Решение Центральной избирательной комиссии было принято единогласно.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что в начале июля полномочия членов комиссии истекают, необходимо утвердить новый состав.
Памфилова отметила, что за короткий срок Панкевич смог повысить качество работу Петербургского ЦИК. Он также запустил процесс кадрового очищения и повышения квалификации подчиненных.